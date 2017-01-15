Ученые с помощью стволовых клеток вернули зрение слепым мышам

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Зрение восстановилось у половины подопытной группы мышей.

Ученые смогли вернуть зрение мышам N+1

Японские ученые провели успешный эксперимент по пересадке стволовых клеток в сетчатку глаза для восстановления зрения у слепых мышей. В результате зрение удалось восстановить половине подопытной группы мышей с терминальной стадией деградации сетчатки. Результаты исследований ученых были опубликованы в журнале Stem Cell Reports.

Терминальная стадия деградации сетчатки является основной причиной потери зрения у пожилых людей. На данный момент нет эффективных методов лечения этого заболевания, существующие подходы могут лишь ненадолго замедлить прогрессирование болезни.

В новой работе ученые "переписали" генетический код клеток кожи взрослых мышей так, чтобы клетки перешли в эмбрионально-подобное состояние, и затем конвертировали эти плюрипотентные стволовые клетки в ткань сетчатки. После пересадки слепым мышам полученные ткани образовали фоторецепторы, которые установили прямой контакт с соседними клетками сетчатки. Проведенный эксперимент подтвердил, что новая ткань способна воспринимать световые сигналы и передавать их соседним хозяйским клеткам, которые передают сигнал в мозг.

В результате зрение удалось вернуть половине подопытной группы мышей.

Ранее сообщалось о том, что британские ученые получили разрешение на применение методов генной инженерии для исследований ранних стадий развития эмбрионов, направленных на повышение выживаемости плода. Ранее за разрешением обратилась сотрудница Лондонского института Фрэнсиса Крика Кэти Ниакан для исследовательского проекта ранних стадий развития эмбрионов.