Ученые с помощью наскальных рисунков разгадали загадку происхождение зубров

Исследователи проанализировали митохондриальные геномы 64 бизонов, которые жили в Европе.

Наскальные рисунки помогли раскрыть тайну появления зубров

Ученые с помощью анализа древней ДНК и наскальных рисунков смогли раскрыть тайну эволюционного происхождения зубров. Выводы исследователей были опубликованы в журнале Nature Communications.

В ходе исследования ученые проанализировали полные митохондриальные геномы и провели полногеномное генотипирование ДНК из 64 образцов костей и зубов бизонов, живших в Евразии в плейстоцене и голоцене. В анализ затем включили ДНК современных полорогих — коров, американских бизонов, зебу, яков и буйволов, — и откалибровали получившееся филогенетическое (эволюционное) древо по образцам, датированным радиоуглеродным методом.

Ученые установили, что современные зубры являются гибридом самцов ныне вымершего степного зубра и коровами. Гибридизация произошла 120 тысяч лет назад и на сегодняшний момент 10% зубров сохраняют геном домашних быков.

Полученные результаты ученые подтвердили с помощью наскальных рисунков. Всего в Европе было найдено 820 наскальных рисунков. На этих рисунках отчетливо выделяются две морфологические формы бизонов: длиннорогая форма с большим горбом, похожая на американского бизона, и менее массивная форма с тонкими рогами. Рисунки первого типа, изображающие, по мнению ученых, степных зубров, насчитывают возраст 18–22 тысячи лет, а второго типа, изображающие уже европейских зубров, распространяются позже — 12–17 тысяч лет назад. Такое распределение рисунков отражает постепенное замещение степного зубра новым видом — европейским зубром.

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