Ученые с помощью метеоритов узнали подробности засухи на Марсе

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Метеориты были найдены марсоходом Opportunity.

Метеориты рассказали о наступлении засухи на Марсе NASA

Марсоход Opportunity обнаружил на Марсе несколько метеоритов, которые помогли исследователям определить, как быстро планета лишилась запасов воды и когда на ней появилась вечная засуха. Выводы ученых были опубликованы в журнале Nature Communications.

Четыре метеорита были обнаружены в районе экватора Красной планеты. Метеориты помогли ученым определить историю исчезновения воды на Марсе за счет того, что они содержат в себе достаточно большое количество железа и других металлов, которые окисляются и превращаются в различные соли и гидроксиды под воздействием воды и кислорода.

Соответственно, чем больше воды и кислорода присутствует в воздухе, тем больше окисленного железа будет присутствовать на поверхности метеорита. Руководствуясь этой идеей, ученые проанализировали спектры этих "небесных камней" с Марса при помощи инструментов марсохода, и сравнили их с теми данными, которые были получены при анализе метеоритов, упавших на Землю.

Анализ показал, что Марс был очень сухой планетой уже во времена, когда на его поверхность упали метеориты. Их возраст составляет от 20 до 70 миллионов лет, а значит, уже тогда Красная планета была сухой. Когда началась эта засуха, ученые пока объяснить не могут, вместе с тем, это открытие позволяет утверждать, что сухая и жидкая вода на Марсе на данный момент вряд ли существует.

В сентябре 2015 года специалисты NASA провели пресс-конференцию, во время которой рассказали о том, что нашли свидетельства существования жидкой воды на поверхности Марса. Позже агентством было представлено анимационное видео, которое моделирует движение потоков воды на Красной планете.