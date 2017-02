Ученые с помощью годичных колец деревьев узнали о древней солнечной вспышке

Вспышка на Солнце произошла около семи тысяч лет назад.

В 5480 году до нашей эры на Солнце произошла мощная вспышка NASA

Ученые заявили о том, что им по годичным кольцам деревьев удалось получить данные о мощной солнечной вспышке , которая произошла семь тысяч лет назад, и о нескольких менее интенсивных вспышках. Выводы ученых были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Первая из этих вспышек датируется 5480 годом до нашей эры. Причины ее появления неизвестны, но она привела к резким изменениями в магнитной активности Солнца. Как подчеркивают исследователи, подобных вспышек в истории человечества не было.

Выводы ученых были сделаны на основании анализа годичных колец сосен в Калифорнии, которые могут расти тысячи лет. Как и у других деревьев, в древесине их стволов можно обнаружить остатки поглощенного из атмосферы углерода, в том числе – углерода-14, количество которого в атмосфере возрастает при слабой солнечной активности.

В ходе исследования ученые обнаружили три резких перепада концентрации углерода-14 в годовых кольцах сосны. Самая сильная солнечная вспышка произошла в 5480 году до н. э., более слабые - в 775 и 994 годах н. э. Результаты были проверены в трех разных лабораториях в Японии, США и Швейцарии.

Ранее NASA представило впечатляющее тридцатиминутное видео, на котором изображено Солнце в формате Ultra HD. Видео показывает активность на Солнце, которая недоступна для наблюдения без специального оборудования.