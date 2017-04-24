Ученые с помощью древних каменных рисунков узнали о падении на Землю кометы

Комета упала на Землю около 13 тысяч лет назад.

Около 13 тысяч лет назад на Землю упала комета youtube.com

Ученые среди каменных рельефов обнаружили свидетельства, которые подтверждают падение на Землю кометы около 13 тысяч лет назад, сообщает The Telegraph . По мнению исследователей, падение кометы повлекло за собой исчезновение шерстистых мамонтов.

В ходе исследования ученые проанализировали загадочные символы, которые были высечены на колоннах древнейшего храмового комплекса Гебекли-Тепе на юге Турции, возраст которого датируется по меньшей мере IX тысячелетием до нашей эры.

Исследователи предположили, что рисунки означают положение небесных тел и сравнили их с картой созвездий того времени. В результате было установлено, что около 10950 года до нашей эры на Землю упала комета.

За этим событием последовал период, называемый Поздний Дриас, который отличался резким похолоданием. По мнению исследователей, эта эпоха сыграла главную роль в развитии человечества, стимулировав появление земледелия и поспособствовав становлению первых цивилизаций.

Ранее сообщалось о том, что астероид, который пролетел мимо Земли в ночь на Хэллоуин, на самом деле является мертвой кометой. Ученым удалось установить, что диаметр 2015 TB145 составляет около 600 метров, и он совершает полный оборот вокруг своей оси за пять часов.