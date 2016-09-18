Ученые разработали генерирующую энергию ткань

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Разработка позволит создать энергогенерирующую одежду.

Ткань вырабатывает электроэнергию благодаря свету и движению

Ученые из Технологического института Джорджии разработали ткань, которая генерирует электроэнергию за счет солнечного света и движений человека. Ткань способна вырабатывать энергию за счет трибоэлектрического эффекта, представляющего собой процесс вырабатывания энергии при трении двух материалов друг о друга.

Для разработки ученые использовали так называемые трибоэлектрические наногенераторы на волоконной основе, которые наряду с солнечными батареями в виде проволоки соединяются с помощью шерстяной нити, чтобы создать единый материал.

Исследователи создали прототип ткани и испытали его в реальных условиях. Образец размерами четыре на пять сантиметров смог зарядить конденсатор емкостью 2 мФ до 2 В в течение одной минуты. Этого хватит для того, чтобы заряжать небольшие носимые устройства, например, "умные" часы.

Материал является гибким, дышащим и легким, что позволяет использовать его при изготовлении одежды, палаток, штор и других текстильных изделий. Исследователи планируют увеличить прочность ткани и сделать ее пыле- и водонепроницаемой.

Ранее ученые из Корейского научно-технического института (KAIST) разработали волокнистообразные светодиоды, которые можно вшивать или вплетать непосредственно в саму фабричную ткань для одежды.