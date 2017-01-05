Ученые разработали устойчивую к огню и воде бумагу

Материал выдерживает воздействие температур до 200 градусов Цельсия.

Ученые создали особо прочную бумагу

Группа ученых под руководством профессора Шанхайского института керамики при Китайской академии наук Чжу Инцзе создала устойчивую к воде и огню бумагу. Как сообщает "Шанхай жибао", по своим свойствам материал не имеет аналогов в мире.

Созданная неорганическая бумага достаточно прочная, эластичная и не подвержена механическим повреждениям в экстремальных условиях. По словам разработчиков, она выдерживает воздействие температур до 200 градусов Цельсия. Кроме того, бумага отталкивает воду даже в случае повреждения. На ней не остается никаких следов при соприкосновении с молоком, кофе, соком или чаем.

Разработчики уже отправили запрос на получение патента на свое изобретение в Китае.

Ранее ученые из Бермингемского университета представили снимок "нано-снеговика" из атомов платины на подложке из оксида титана.