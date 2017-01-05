Топ Новости
<
>

Ученые разработали устойчивую к огню и воде бумагу

5 января в 19:10

Материал выдерживает воздействие температур до 200 градусов Цельсия.

Молодой ученый
Ученые создали особо прочную бумагу
Группа ученых под руководством профессора Шанхайского института керамики при Китайской академии наук Чжу Инцзе создала устойчивую к воде и огню бумагу. Как сообщает "Шанхай жибао", по своим свойствам материал не имеет аналогов в мире.

Созданная неорганическая бумага достаточно прочная, эластичная и не подвержена механическим повреждениям в экстремальных условиях. По словам разработчиков, она выдерживает воздействие температур до 200 градусов Цельсия. Кроме того, бумага отталкивает воду даже в случае повреждения. На ней не остается никаких следов при соприкосновении с молоком, кофе, соком или чаем. 

Читайте также: Ученые смогут выявлять заболевания человека по выдыхаемому им воздуху

Разработчики уже отправили запрос на получение патента на свое изобретение в Китае.

Ранее ученые из Бермингемского университета представили снимок "нано-снеговика" из атомов платины на подложке из оксида титана. 

По материалам: ТАСС
Читайте также
Тэги бумага ученые
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.69
EUR 27.86
Последние новости