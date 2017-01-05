Ученые разработали устойчивую к огню и воде бумагу

Материал выдерживает воздействие температур до 200 градусов Цельсия.
Созданная неорганическая бумага достаточно прочная, эластичная и не подвержена механическим повреждениям в экстремальных условиях. По словам разработчиков, она выдерживает воздействие температур до 200 градусов Цельсия. Кроме того, бумага отталкивает воду даже в случае повреждения. На ней не остается никаких следов при соприкосновении с молоком, кофе, соком или чаем.
Разработчики уже отправили запрос на получение патента на свое изобретение в Китае.
Ранее ученые из Бермингемского университета представили снимок "нано-снеговика" из атомов платины на подложке из оксида титана.ТАСС