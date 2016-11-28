Ученые рассказали о следующей после Марса цели для колонизации

По мнению исследователей, спутник Сатурна Титан может быть пригодным для жизни людей.

Ученые предлагают колонизировать Титан NASA

Планетолог NASA Аманда Хендрикс и ее коллеги заявили о том, что спутник Сатурна Титан может быть следующей целью для колонизации после Марса. В статье , опубликованной в журнале Scientific American, ученые заявляют о том, что Титан может быть пригодным для жизни человека даже несмотря на чрезвычайно низкую температуру на нем.

По мнению исследователей, Меркурий не подходит для колонизации из-за близкого расстояния до Солнца, а Венера – из-за своей отравленной атмосферы, высоких температуры и давления.

Титан является единственным местом Солнечной системы, кроме Земли, на котором присутствуют жидкие, но состоящие не из воды, а из углеводородов, озера. Кроме того, в отличие от Марса, спутник Сатурна обладает плотной атмосферой, которая на 95% состоит из азота, что позволит защитить людей, которые будут находиться на поверхности Титана, от космической радиации.

Атмосферное давление у поверхности спутника в 1,5 раза больше, чем на Земле, что позволяет упростить устройство скафандра для потенциальных колонизаторов и комфортно, по сравнению с Марсом, чувствовать себя на спутнике Сатурна. Наличие углеводородов и водяного льда в недрах Титана позволит не заботиться о ракетном топливе. В качестве материала для возведения домов Хендрикс предлагает использовать пластмассу.

Препятствием на пути колонизации Титана может стать низкая температура на нем, которая достигает минус 180 градусов Цельсия.

Ранее ученые обнаружили волны в море Лигеи на Титане.