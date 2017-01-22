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Ученые рассказали о последней пище "ледяного человека"

22 января в 02:05

За несколько часов до смерти Эци съел кусочек вяленого мяса.

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За несколько часов до смерти Эци съел кусочек вяленого мяса
Немецкие палеонтологи установили, что последней пищей "ледяного человека" был кусочек вяленого мяса, сообщает N+1.

Предыдущий анализ останков мумии "ледяного человека" показал, что мужчина приблизительно за 30 часов до своей смерти съел блюдо из злаков и мяса оленя, а также, возможно, мясо альпийского козла. Позже исследователям удалось подтвердить эту догадку, однако оставалось известно, была ли пища приготовленной или сырой. 

Немецкие палеонтологи провели анализ наноструктуры извлеченных из желудка "ледяного человека" остатков мяса, который показал, что, скорее всего, Эци употреблял его в сушеном виде. По словам исследователей, мясо чем-то напоминало бекон.

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Эци – старейшая из известных науке европейских мумий: ее возраст составляет 5300 лет. "Ледяной человек" был найден группой туристов в Эцтальских Альпах в 1991 году. Из-за хорошей сохранности мумии эксперты сначала предположили, что перед ними погибший альпинист, и лишь потом выяснилось, что находка принадлежит медному веку. На момент смерти Эци было 45 лет (что очень немало для человека того времени). Причиной гибели стала стрела, пущенная в плечо. Из-за того, что наконечник вонзился очень глубоко, "ледяной человек" не смог его вытащить.

Ранее ученым удалось определить состав одежди Эци. 

По материалам: N+1
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Тэги мумия человек палеонтология
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