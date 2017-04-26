Ученые рассказали, где искать следы "древних инопланетян" в Солнечной системе

Следы древних инопланетных цивилизаций могут существовать только на Марсе и Луне.

Следы существования древних инопланетных цивилизаций могут сохраниться только на Марсе или Луне NASA

Ученые заявили о том, что следы существования гипотетических инопланетных цивилизаций в Солнечной системе следует искать только на Марсе или Луне, поскольку на других планетах они должны были быть уничтожены геологическими или космическими процессами. Выводы исследователей были опубликованы на сайте arXiv.org.

Примерно 3,5 миллиарда лет назад сразу три планеты Солнечной системы могли поддерживать жизнь – Венера, Марс и Земля. Они и сегодня находятся в разных частях так называемой "зоны жизни", где вода может существовать в жидком виде. Через миллиард лет Венера превратилась в раскаленный и "кислотный" ад, а Марс – в безводную и замороженную пустыню.

Жизнь и цивилизации, если они существовали на Марсе, Венере или других планетах Солнечной системы, могли исчезнуть задолго до того, как появились люди и многоклеточная жизнь на Земле. Кроме того, инопланетяне могли просто "мигрировать" на Землю и погибнуть в ходе некого катаклизма.

В ходе нового исследования ученые решили просчитать, могли ли сохраниться до наших дней следы существования подобных цивилизаций на других планетах Солнечной системы. Останки животных, растений и следы цивилизаций на Земле достаточно быстро исчезают благодаря действию сил природы, корням растений и жизнедеятельности микробов. Благодаря этому останки таких "древних пришельцев", если они существовали на Земле или других планетах, будут иметь крайне ограниченное время существования.

Кроме того, породы Земли постоянно погружаются в недра планеты и переплавляются, уничтожая все возможные следы жизни и цивилизаций в них. Подобный процесс обычно занимает около 300-500 миллионов лет, что является, по мнению ученых, крайней планкой для существования следов "древних пришельцев" на Земле.

Марс и Луна в этом отношении более пригодны для поисков подобных остатков цивилизаций – их недра застыли достаточно давно, и на поверхности Луны или в недрах красной планеты могли бы просуществовать гораздо дольше, чем 500 миллионов лет. С другой стороны, и здесь сроки их жизни не будут бесконечными – на Марсе артефакты "древних пришельцев" может уничтожить ветер и другие источники эрозии, а на Луне – микрометеориты и космические лучи.

Венера же меньше всего пригодна для подобных поисков, поскольку она превратилась в гигантский парник миллиард лет назад, а массовые извержения вулканов и обновление поверхности планеты должны были уничтожить следы древних цивилизаций, если они существовали на Вернере. То же касается Европы, Энцелада и других спутников планет-гигантов, чья поверхность не является стабильной.

Ранее Эдвард Сноуден заявил о том, что земляне не могут расшифровать код посланий инопланетян. В эфире одного из американских телеканалов он заявил о том, что Вселенная настолько заинтересована в охране коммуникации, что инопланетный сигнал может быть просто слишком хорошо зашифрован. Поэтому земляне не могут отличить его от окружающего шума.