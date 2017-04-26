Ученые рассказали, где искать следы "древних инопланетян" в Солнечной системе

Следы древних инопланетных цивилизаций могут существовать только на Марсе и Луне.
Примерно 3,5 миллиарда лет назад сразу три планеты Солнечной системы могли поддерживать жизнь – Венера, Марс и Земля. Они и сегодня находятся в разных частях так называемой "зоны жизни", где вода может существовать в жидком виде. Через миллиард лет Венера превратилась в раскаленный и "кислотный" ад, а Марс – в безводную и замороженную пустыню.
Жизнь и цивилизации, если они существовали на Марсе, Венере или других планетах Солнечной системы, могли исчезнуть задолго до того, как появились люди и многоклеточная жизнь на Земле. Кроме того, инопланетяне могли просто "мигрировать" на Землю и погибнуть в ходе некого катаклизма.
В ходе нового исследования ученые решили просчитать, могли ли сохраниться до наших дней следы существования подобных цивилизаций на других планетах Солнечной системы. Останки животных, растений и следы цивилизаций на Земле достаточно быстро исчезают благодаря действию сил природы, корням растений и жизнедеятельности микробов. Благодаря этому останки таких "древних пришельцев", если они существовали на Земле или других планетах, будут иметь крайне ограниченное время существования.
Кроме того, породы Земли постоянно погружаются в недра планеты и переплавляются, уничтожая все возможные следы жизни и цивилизаций в них. Подобный процесс обычно занимает около 300-500 миллионов лет, что является, по мнению ученых, крайней планкой для существования следов "древних пришельцев" на Земле.
Марс и Луна в этом отношении более пригодны для поисков подобных остатков цивилизаций – их недра застыли достаточно давно, и на поверхности Луны или в недрах красной планеты могли бы просуществовать гораздо дольше, чем 500 миллионов лет. С другой стороны, и здесь сроки их жизни не будут бесконечными – на Марсе артефакты "древних пришельцев" может уничтожить ветер и другие источники эрозии, а на Луне – микрометеориты и космические лучи.
Венера же меньше всего пригодна для подобных поисков, поскольку она превратилась в гигантский парник миллиард лет назад, а массовые извержения вулканов и обновление поверхности планеты должны были уничтожить следы древних цивилизаций, если они существовали на Вернере. То же касается Европы, Энцелада и других спутников планет-гигантов, чья поверхность не является стабильной.
Ранее Эдвард Сноуден заявил о том, что земляне не могут расшифровать код посланий инопланетян. В эфире одного из американских телеканалов он заявил о том, что Вселенная настолько заинтересована в охране коммуникации, что инопланетный сигнал может быть просто слишком хорошо зашифрован. Поэтому земляне не могут отличить его от окружающего шума.РИА Новости