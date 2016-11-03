Ученые раскрыли загадку появления лития во Вселенной

Исследователи определили основной источник лития во Вселенной.

Ученые раскрыли литиевую загадку Вселенной Naked Science

Астрофизики из Испании доказали, что основным источником лития во Вселенной являются новые звезды, которые породили за всю историю в 140 раз больше лития, чем весит Солнце. Результаты исследований ученых были опубликованы в журнале MNRAS Letters.

По мнению исследователей, в первые минуты после Большого Взрыва возникли три самых распространенных элемента во Вселенной — водород (75% массы материи), гелий (25%) и литий (менее 1%). В последние годы астрономы пытаются вычислить точную пропорцию этих элементов. Особые проблемы вызывает доля лития — концентрация этого металла в материи самых старых звездах в нашей Галактике в три-четыре раза меньше, чем предсказывает теория Большого взрыва.

Исследователи давно подозревали, что источником лития во Вселенной являются "новые" звезды. Они не являются новыми светилами, их появление на ночном небе объясняется взрывными процессами, которые происходят в двойных системах. Одна из звезд в подобных системах представляет собой белый карлик, а вторая – похожа на Солнце.

В рамках нового исследования ученые изучили две новых звезды, которые недавно пережили вспышки: V1369 в созвездии Центавра, которую они изучили в 2013 году, и V5668 в созвездии Стрельца – в прошлом году. Вспышки первого светила впервые помогли ученым увидеть, что литий действительно рождается, а вторая новая дала им возможность вычислить массу новорожденного металла.

Литий возник в ходе Большого взрыва и формируется в недрах звезд сегодня не напрямую в ходе термоядерных реакций, а путем распада ядер нестабильного бериллия-7, период полураспада которого составляет всего 53 дня. Соответственно, наблюдая за количеством этого металла в выбросах новых звезд и тем, как быстро его количество уменьшается, а количество лития растет, можно понять, как много лития вырабатывают подобные нестабильные светила.

Наблюдения за светилами помогли ученым установить, что новые звезды выбрасывают примерно в 10 раз больше бериллия-7, чем предсказывалось теоретическими моделями. Это приводит к тому, что выбросы новых звезд содержит в 10 раз больше лития, чем метеориты в Солнечной системе. При этом, за одну вспышку они вырабатывают такое количество вещества, сколько весит Плутон или пятая часть Луны. По мнению исследователей, это объясняет загадку чрезмерно высокой концентрации лития во Вселенной.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили загадочные вспышки, которые могут быть доказательством существования параллельной Вселенной. Свечение было обнаружено во время анализа карты реликтового излучения, которое также называют "Эхом Большого взрыва".