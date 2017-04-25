Ученые раскрыли тайну появления "корон" Венеры

Уникальные плато могут быть следствием движения потоков раскаленных пород.

"Короны" Венеры являются следствием движения раскаленных пород в ее недрах NASA

Ученые заявили о том, что им удалось объяснить появление загадочных "корон" на поверхности Венеры. По мнению исследователей, загадочные плато являются следствием действия потоков горячих пород, которые периодически поднимаются наверх и разрушают участки поверхности планеты, сообщает Space.com

Новые открытия означают, что Венера гораздо более активна, чем предполагалось. В ходе исследования ученые провели ряд лабораторных экспериментов. Исследователи наполнили стеклянные макеты взвесью из частиц кремния, похожей по составу на недра Венеры. Ученые нагревали и высушивали жидкость, имитируя появление и исчезновение плюмов. Тесты показали, что горячие потоки поднимались из нижнего слоя планеты, а затем оседали на поверхности, разрушая твердую поверхность. Таким образом, фрагменты коры тонули внутри мантии из-за своей высокой плотности.

По мнению исследователей, таким образом формируются "короны" и другие образования на поверхности планеты.

Температура поверхности современной Венеры равняется 750 кельвинам, а ее оболочка в 90 раз плотнее земной.

Ранее сообщалось о том, что исследователи NASA разрабатывают станции для исследования Венеры. Согласно задумке ученых, они будут похожи на дирижабли и будут летать в атмосфере планеты на безопасной для человека высоте. На борту каждой венерианской станции будет по два астронавта. Экспедиция продлится 30 дней, после чего исследователи будут возвращаться на Землю.