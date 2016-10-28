Ученые раскрыли тайну появления "амфитеатров" на Луне

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Необычные структуры появились на спутнике Земли в результате излияния магмы.

"Амфитеатр" на Луне образовался в результате излияния магмы NASA

Ученые заявили о том, что необычные ступенчатые структуры на Луне , которые напоминают древние амфитеатры, появились на спутнике Земли в далеком прошлом из-за излияний магмы, вызванных падением астероидов и разрушением стенок кратеров. Выводы ученых были опубликованы в журнале Science.

Исследователи проанализировали снимки, которые были сделаны зондами GRAIL в последние дни их работы во время пролетов над Восточным морем Луны. Оказалось, что оно представляет собой гигантский многоступенчатый кратер в западной части видимого полушария Луны, чей диаметр, по текущим оценкам NASA, составляет около 930 километров. Данная структура предположительно образовалась 3,8 миллиарда лет назад, в конце эпохи "поздней тяжелой бомбардировки", когда Земля и ее спутница постоянно "обстреливались" крупными астероидами.

Исследователи установили, что падение астероида породило кратер, размеры которого были в два раза меньше, чем нынешние размеры Восточного моря – 320-460 километров. Это падение было настолько сильным, что оно полностью "сорвало" всю кору с поверхности Луны в данной точке ее поверхности, выбросив около трех миллионов кубических километров материи в окружающее пространство, часть из которой потом осела на поверхности спутницы Земли. Кратер получился настолько глубоким, что он был нестабильным с гравитационной точки зрения и его стенки фактически мгновенно обвалились.

В результате этого обвала горячая материя мантии Луны устремилась на дно кратера, быстро заполнив его и повысив его высоту примерно на километр. В результате этого движения кора в окрестностях кратера, под которой находилась эта лава за мгновения до падения, просто растрескалась, в результате чего родились два внешних кольца лунного "амфитеатра".

Затем оставшийся "пузырь" лавы начал растекаться по внутренней части кратера, образуя нижние ступеньки "амфитеатра". По мнению исследователей, схожие процессы когда-то происходили на Марсе и других планетах Солнечной системы.

Ранее ученые заявили о том, что на Луне возможны "лунотрясения". Луна сжимается и деформируется под воздействием притяжения Земли. Недавно на спутнике нашей планеты была обнаружена трещина.