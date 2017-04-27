Ученые раскрыли механизм появления вспышек на Солнце

Небольшие вспышки и мощные корональные выбросы являются следствием одних и тех же процессов.

Ученые узнали, как появляются вспышки на Солнце NASA

Ученые заявили о том, что небольшие вспышки на Солнце и мощные корональные выбросы являются следствием действия одних и тех же сил, которые заставляют магнитное поле светила вырываться наружу и "утягивать" за собой горячую материю звезды. Выводы исследователей были опубликованы в журнале Nature.

Земля и Солнце обладают мощными магнитными полями, которые постоянно взаимодействуют друг с другом и структура которых непрерывно меняется сама по себе. Эти изменения часто приводят к тому, что силовые линии их полей разрываются и затем повторно соединяются друг с другом. Подобные процессы исследователи называют "пересоединением", они приводят к выделению огромного количества энергии. Это является причиной появления вспышек на Солнце и северных сияний у полюсов Земли – высвобожденная энергия магнитного поля разгоняет частицы в окрестностях нашей планеты и заставляет Солнце выбрасывать огромные массы горячей плазмы во время вспышек на его поверхности.

Теперь же ученые наблюдали за образованием мощных корональных выбросов и небольших вспышек на Солнце. Как отмечают ученые, и те, и другие выбросы материи Солнца связаны с тем, что линии магнитного поля светила по каким-то причинам выходят в открытый космос, увлекая за собой раскаленную плазму.

В ходе исследования ученые создали компьютерную модель миниатюрных корональных выбросов, похожих на корональные джеты. Оказалось, что джеты и мощные корональные выбросы, скорее всего, формируются благодаря одним и тем же механизмам, связанным с поведением областей разной полярности на поверхности Солнца. Если это так, то это заметно упростит предсказание вспышек на Солнце и поможет ученым быстрее узнавать о возможной опасности для жизни техники и людей на Земле.

Ранее NASA представило впечатляющее тридцатиминутное видео, на котором изображено Солнце в формате Ultra HD. Видео показывает активность на Солнце, которая недоступна для наблюдения без специального оборудования.