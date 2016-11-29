Ученые представили прототип ядерных аккумуляторов

Аккумуляторы смогут работать на одном заряде тысячи лет.

Ядерные аккумуляторы смогут работать тысячи лет на одном заряде

Команда физиков и химиков из Университета Бристоля представила прототип ядерных батарей , которые, как уверяют исследователи, смогут обеспечить долгосрочную подачу энергии фактически с нулевыми выбросами.

По словам ученых, подобные батареи смогут найти применение в небольших устройствах малой мощности. Созданный ими прототип аккумулятора включает в себя искусственный бриллиант, который генерирует небольшой электрический ток при помещении в радиоактивное поле. В батарее в качестве источника излучения используется изотоп под названием никель-63, но команда считает, что они могли бы существенно повысить эффективность работы устройства с использованием углерода-14, сгенерированного в графитовых блоках.

В случае с использованием углерода-14, ядерная батарея за 5700 лет использования разрядится только наполовину.

"Эти батареи будут использоваться в ситуациях, когда невозможно зарядить или заменить обычные аккумуляторы. Они найдут применение в маломощных электрических устройствах, где требуется длительный срок службы источника энергии: кардиостимуляторы, спутники, высотные беспилотные летательные аппараты или даже космические корабли", - заявил один из авторов разработки Том Скотт.

Ранее сообщалось о том, что разработано устройство, которое позволяет заряжать смартфон с помощью "обычных" батареек.