Ученые представили первые результаты поиска внеземной жизни

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Исследователи обнаружили 11 вероятных сигналов деятельности инопланетных цивилизаций.

Обнаружены 11 вероятных свидетельств существования внеземных цивилизаций NASA

Команда международного проекта Breakthrough Listen проанализировала несколько петабайт данных, среди которых исследователи обнаружили 11 событий, которые могут быть вероятными проявлениями деятельности внеземных цивилизаций

Проанализированная информация была получена с помощью наземных телескопов GBT (Green Bank Radio Telescope, США), Lick Observatory's Automated Planet Finder (США) и Parkes Radio Telescope (Австралия). Анализ данных осуществлен участниками проекта SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence, США).

Как отмечают участники проекта, искусственные сигналы отличаются от естественных такими особенностями излучения, как узкая полоса пропускания, нерегулярные спектральные закономерности поведения, пульсация или модуляция, а также наличием широкополосных спектров с необычными характеристиками. Разработанные учеными алгоритмы позволяют различать земной (в том числе от искусственных спутников планеты) и внеземной сигналы и отследить в последнем случае его положение на небесной сфере.

По мнению ученых, маловероятно, что какие-то из 11 обнаруженных сигналов являются свидетельством существования инопланетных цивилизаций, но это не исключено.

Ранее Стивен Хокинг заявил о том, что инопланетные цивилизации могут оказаться воинствующими кочевниками и поработить Землю в случае контакта с ними. Ученый считает, что если инопланетяне все-таки посетят Землю, последствия для землян могут оказаться такими же, как открытие Колумбом Америки для коренных американцев.