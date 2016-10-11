Ученые предсказали затопление Нью-Йорка к 2100 году

В следующем столетии количество масштабных затоплений города может увеличиться в 17 раз.

По мнению ученых, Нью-Йорку грозит затопление Naked Science

Ученые заявили о том, что количество масштабных затоплений в Нью-Йорке в следующем столетии увеличиться минимум в три раза, а при пессимистическом развитии событий - в 17 раз. Уровень воды при этом поднимется на 2,7 метра, сообщает EurekALERT!

Выводы ученых основывались на данных метеорологических наблюдений, геологических материалах и климатических моделях, учитывающие влияние глобального потепления. В частности, исследователи проанализировали данные о приливах с 1856 года и данные о геологической активности за последние два тысячелетия. К наводнениям будут приводить ураганы, похожие на ураган Сэнди.

Согласно выводам ученых, погодные явления, похожие на ураган Сэнди, до 2000 года могли бы произойти раз в 400 лет. Но, в связи со стремительным повышением уровня моря, в этом столетии они будут встречаться в четыре раза чаще.

6 октября Барак Обама объявил режим чрезвычайного положения в штате Флорида из-за приближения урагана "Мэтью" из-за которого выдано распоряжение о принудительной эвакуации более двух миллионов человек.

Ураган "Мэтью" - мощный тропический циклон над Карибским морем. Ураган перемещается от побережья Африки с 22 сентября.

Ему присвоена четвертая категория сложности. Метеорологи не исключают, что скорость урагана может достичь 250 км/ч, что соответствует пятой категории.

Вслед за "Мэтью" в Атлантике сформировался новый тропический шторм "Николь".