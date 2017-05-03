Ученые предсказали время и место разрушительного землетрясения

Мощное землетрясение может случиться возле столицы Чили.

В Чили может случиться мощнейшее землетрясение dnevnik.hr

Сейсмологи из Франции и Чили смогли спрогнозировать, какой регион в ближайшие десятилетия подвергнется одному из самых разрушительных землетрясений . По мнению исследователей, сильнейшее землетрясение произойдет в районе столицы Чили Сантьяго. Выводы ученых были опубликованы в журнале Earth and Planetary Science Letters.

Причиной землетрясение является погружение океанической плиты Наска под Южно-Американскую плиту. На данный момент это процесс происходит со скоростью около восьми сантиметров в год, но в районе Сантьяго он тормозится из-за трения между литосферными плитами. Таким образом, получается отставание в глубине погружения океанской коры под континентальную на 4,5 метра, что и компенсируется каждые семьдесят лет в результате сильнейших землетрясений.



Несмотря на то, что область распространения затронет столицу Чили, эпицентр землетрясения придется на город Вальпараисо, расположенный в ста километрах от Сантьяго.

Вероятность возникновения землетрясения в этом году ученые оценивают примерно в 3%, но со временем риски будут расти.

Ранее ученые пришли к выводу о том, что глубочайшие землетрясения могут оказаться сезонными явлениями. По словам ученых, сезонная тенденция не наблюдается для мелких землетрясений или небольших толчков. Сезонными являются землетрясения, магнитудой выше 7 баллов и происходящие на глубине более 500 километров. Причину подобного поведения землетрясений ученые объяснить не могут.