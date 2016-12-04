Ученые предположили существование жизни на коричневых карликах

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В атмосфере "неудавшихся звезд" могут существовать организмы-"паруса" или организмы-"летающие мешки".

На коричневых карликах может существовать жизнь NASA

Ученые из Великобритании заявили о том, что в атмосфере коричневых карликов , которые также называют "неудавшимися звездами", может существовать жизнь в виде организмов-"парусов" или организмов-"летающих мешков". Выводы ученых были опубликованы на сайте arxiv.org.

В 1976 году астроном из США Карл Саган высказал идею, что в верхних слоях атмосфер газовых гигантов могут жить организмы-"паруса" или организмы-"летающие мешки". Теперь же астрономы решили проверить это предположение для коричневых карликов, используя уравнение, предложенное Саганом.

Расчеты показали, что на холодном коричневом карлике действительно может существовать жизнь. Ученые выяснили, какими должны быть организмы, чтобы не "свалиться" в нижние слои атмосферы или же не быть унесенными в космическую даль. При условии, что на субзвездном объекте не будет потоков воздуха, которые поднимаются из глубинных слоев, в атмосфере могут жить микроорганизмы, чей размер примерно в 10 раз меньше размеров обычных земных бактерий. Если же предположить наличие мощных восходящих потоков, то, согласно выводам ученых, возможно существование и более крупных существ.

Стоит отметить, что в Млечном Пути рассчитывается примерно один миллиард коричневых карликов, что намного больше количества планет, похожих на нашу Землю. Выводы ученых свидетельствуют о том, что поиск жизни на таких экзопланетах имеет смысл.

Коричневые карлики считаются чем-то средним между звездами и планетами. Масса подобных объектов составляет от 12 до 80 масс Юпитера. В недрах коричневых карликов проистекают процессы термоядерного синтеза, что ведет к выделению огромного количества энергии. Между тем температура в недрах таких объектов не может достичь значений, которые нужны для протекания самой важной термоядерной реакции – превращения водорода в гелий. Именно это обеспечивает долгое свечение обычным звездам. Так что коричневые карлики быстро остывают.

Ранее сообщалось о том, что ученые заметили наличие погоды на планете PSO J318.5-22, которая потеряла свою материнскую звезду. По мнению ученых, на планете имеются облака расплавленных силикатов и металла. Объект PSO J318.5-22 был обнаружен еще в 2013 году. Тогда после недолгих дискуссий ученые отнесли его к разряду планет-гигантов, а не к коричневым карликам, которые являются наполовину звездой, наполовину планетой. Было решено, что PSO J318.5-22 является планетой, газовым гигантом вроде Юпитера, рожденной возле звезды, но впоследствии выброшенной из материнской системой гравитационным влиянием соседних планет.