Ученые предположили существование неизвестного вида древних людей

По мнению исследователей, популяция в Африке была на 50% больше, чем считалось ранее.

Ученые предположили, что существовал еще один вымерший вид древних людей Lenta.ru

В ДНК жителей Меланезийских островов может присутствовать ДНК неизвестного ранее вида древних людей , заявил на собрании Американского общества генетики человека ученый Райан Болендер.

Ученые исследовали ДНК древних гоминид в геноме современных меланизийцев и обнаружили, что кроме ДНК неандертальцев и денисовцев в нем присутствует ДНК неизвестного ранее вида древних людей. Исследователи использовали статистический подход и, приняв во внимание такие факторы, как размер популяций и их расхождение (период, когда популяции перестали скрещиваться между собой), обнаружили несоответствие между полученными данными и известной информации о соотношении генома древних людей и современного человека.

Исследователи считают, что популяция в Африке была на 50% больше, чем считалось ранее. Кроме того, разделение людей на древних и современных произошло 440 тысяч лет назад.

Ранее археологи обнаружили неизвестный ранее вид древних людей. Найденный вид получил название Homo naledi - от слова "звезда" на местном языке сесото. Мозг Homo naledi был размером с большой апельсин, они имели стройное тело, плечи, похожие на плечи современных обезьян, и ноги, которые напоминают по строению ногу современного человека. Рост Homo naledi составлял примерно 150 сантиметров, а вес – примерно 45 килограмм.