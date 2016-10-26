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Ученые предположили существование неизвестного вида древних людей

26 октября в 12:58

По мнению исследователей, популяция в Африке была на 50% больше, чем считалось ранее.

Древний человек
Ученые предположили, что существовал еще один вымерший вид древних людей
Lenta.ru
В ДНК жителей Меланезийских островов может присутствовать ДНК неизвестного ранее вида древних людей, заявил на собрании Американского общества генетики человека ученый Райан Болендер.

Ученые исследовали ДНК древних гоминид в геноме современных меланизийцев и обнаружили, что кроме ДНК неандертальцев и денисовцев в нем присутствует ДНК неизвестного ранее вида древних людей. Исследователи использовали статистический подход и, приняв во внимание такие факторы, как размер популяций и их расхождение (период, когда популяции перестали скрещиваться между собой), обнаружили несоответствие между полученными данными и известной информации о соотношении генома древних людей и современного человека.

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Исследователи считают, что популяция в Африке была на 50% больше, чем считалось ранее. Кроме того, разделение людей на древних и современных произошло 440 тысяч лет назад.

Ранее археологи обнаружили неизвестный ранее вид древних людей. Найденный вид получил название Homo naledi  - от слова "звезда" на местном языке сесото. Мозг Homo naledi был размером с большой апельсин, они имели стройное тело, плечи, похожие на плечи современных обезьян, и ноги, которые напоминают по строению ногу современного человека. Рост Homo naledi  составлял примерно 150 сантиметров, а вес – примерно 45 килограмм.

По материалам: gazeta.ru
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Тэги ДНК ученые гены
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