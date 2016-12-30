Ученые предложили защитить колонизаторов Марса с помощью ледяного купола

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"Марсианский дом" будет окружен тонкой оболочкой льда.

Колонизаторов Марса защитит ледяной купол NASA

Исследователи предложили создать на Марсе жилища, окруженные слоем льда, что поможет защитить будущих колонизаторов Красной планеты от действия космической радиации. Как сообщает NASA , концепт, получивший название Mars Ice Home, разрабатывался совместными усилиями дизайнеров и архитекторов.

Ранее NASA огласило конкурс проектов, которые позволят защитить колонизаторов на время пребывания на поверхности Красной планеты. Одно из предложений предполагало строительство подземных жилищ. Вместе с тем, строительство подобных конструкций было бы слишком долгим и требовало бы транспортировки на Марс тяжелых роботов.

Теперь же исследователи предложили другой вариант, который предполагает постройку на поверхности Красной планеты относительно легкой конструкции тороидальной формы, которая будет покрыта тонким слоем льда.

По словам разработчиков, материалы, из которых будет создана конструкция, обладают высоким коэффициентом пропускания и устойчивы к пылевым бурям. Толщина же оболочки льда будет подстраиваться под нужды естественного освещения. Сама же оболочка будет возобновляемой: вода для нее может извлекаться из-под поверхности планеты.

В реальных условиях заполнение оболочки водой могло бы быть осуществлено роботами заранее. В свою очередь, при скорости извлечения в один кубический метр воды в день на заполнение ушло бы 400 суток. Избыток сырья позволит расширить внутреннюю площадь сооружения, а регуляция температуры может осуществляться с помощью слоя углекислого газа между стенками здания.

Ранее глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил о том, что первая ракета с экипажем на борту будет отправлена на Марс в 2024 году, а первый корабль к Марсу компания планирует отправить в 2018 году.

NASA планирует совершить пилотируемый полет к Красной планете к 2030 году.

20 декабря ученые из Северной Дакоты провели испытания прототипов скафандров, которые планировалось использовать во время высадки на Марс.

Космический центр NASA построил два прототипа скафандров, разработанные для работы в условиях низкой гравитации и невесомости. Скафандры прошли испытания в условиях американской пустыни, а затем их проверка была проведена на симуляторе во Флориде.

NASA также опубликовало видео строительства колонии на Марсе.

Ранее специалисты NASA провели испытание новых тепловых экранов для космических кораблей, которые позволят защитить корабль от жары во время погружения в атмосферу планеты и совершить замедление на необходимой высоте во время высадки на Марс.