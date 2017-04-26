Ученые предложили план создания озера на Марсе

Исследователи предлагают "уронить" на Красную планету астероид.

Ученые предлагают создать озеро на Марсе NASA

Группа ученых предложила план локального терраформирования Марса , в результате воплощения которого на Красной планете должно появиться озеро, сообщает Space.com

По задумке исследователей, озеро на Марсе должно появиться к 2036 году, что ускорит процесс освоения и колонизации планеты. Для воплощения задуманного ученые предлагают "уронить" на поверхность Марса астероид, который "словит" специально спроектированный и оборудованный аппарат.

По расчетам ученых, при падении астероида на Марс выделится энергия, значительная часть которой уйдет на разогрев горных пород вокруг. Через некоторое время на дне кратера, который будет образован в результате падения астероида, образуется озеро диаметром около трех километров. После остывания температура воды в нем составит около 11 градусов Цельсия.

Ранее глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил о том, что первая ракета с экипажем на борту будет отправлена на Марс в 2024 году, а первый корабль к Марсу компания планирует отправить в 2018 году.

NASA планирует совершить пилотируемый полет к Красной планете к 2030 году.

20 декабря ученые из Северной Дакоты провели испытания прототипов скафандров, которые планировалось использовать во время высадки на Марс.

Космический центр NASA построил два прототипа скафандров, разработанные для работы в условиях низкой гравитации и невесомости. Скафандры прошли испытания в условиях американской пустыни, а затем их проверка была проведена на симуляторе во Флориде.

NASA также опубликовало видео строительства колонии на Марсе.

Ранее специалисты NASA провели испытание новых тепловых экранов для космических кораблей, которые позволят защитить корабль от жары во время погружения в атмосферу планеты и совершить замедление на необходимой высоте во время высадки на Марс.