Ученые показали на видео регенерацию гидры из клетки

По мнению исследователей, клетки гидры содержат память о структуре тела.

Клетки гидры содержат память о структуре тела Naked Science

Ученые опубликовали видео, на котором показали процесс восстановления гидры из клетки. Исследователи предполагают, что клетки гидры содержат память о структуре тела, которая помогает им восстановить полип. Ранее же ученые думали, что восстановление гидры происходит благодаря химическим сигналам, сообщает EurekAlert!

В теле гидры присутствует сеть жестких белковых волокон, называемая цитоскелет, которые сдерживает клетки вместе. Когда часть организма отделяется, цитоскелет становится частью нового животного. "Шаблон" генерирует большое количество механической силы, которая определяет деление клеток. Эта механическая сила может быть определенным видом "памяти", которая хранит данніе о структуре живого организма.

Ранее ученые заявили о том, что способность гидры к восстановлению может помочь при лечении болезней Паркинсона и Альцгеймера. Ученые полагают, что смогут использовать гены, которые отвечают у гидры за нейрогенез, для того чтобы научиться возрождать погибшие нейроны у человека.