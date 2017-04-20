Ученые показали на видео потоки воды в Антарктиде

Таяние ледников в Антарктике идет быстрее, чем предполагалось ранее.
Как отмечают исследователи, ранее считалось, что существование подобных каналов связано с потеплением, которое происходит в короткое антарктическое лето. Теперь же ученые заметили, что подобные каналы продолжают свое существование и разрастаются вместе с небольшими повышениями температуры.
На представленном видео можно увидеть южную реку и 130-метровый водопад.
Украинские ученые заявили о том, что озоновая дыра увеличивает стену, которая защищает Антарктику от воздуха из теплых широт. Ее исчезновение может привести к тому, что потепление в Антарктиде будет идти еще более быстрыми темпами. Читайте подробнее о процессах, которые происходят в Антарктиде, и об исследованиях украинских ученых в спецпроекте ZN.UA " Украинская антарктида".ZN.UA