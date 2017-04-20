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Ученые показали на видео потоки воды в Антарктиде

20 апреля в 12:26

Таяние ледников в Антарктике идет быстрее, чем предполагалось ранее.

ледник
Ученые сняли на видео реку в Антарктиде
Naked Science
Международная группа ученых обнаружила в Антарктиде обширные потоки талой воды. Как отмечает EurekAlert!, о существовании подобных потоков ученые знали и ранее, но они оказались гораздо более масштабным явлением, чем предполагалось.

Как отмечают исследователи, ранее считалось, что существование подобных каналов связано с потеплением, которое происходит в короткое антарктическое лето. Теперь же ученые заметили, что подобные каналы продолжают свое существование и разрастаются вместе с небольшими повышениями температуры.

На представленном видео можно увидеть южную реку и 130-метровый водопад.

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Украинские ученые заявили о том, что озоновая дыра увеличивает стену, которая защищает Антарктику от  воздуха из теплых широт. Ее исчезновение может привести к тому, что потепление в Антарктиде будет идти еще более быстрыми темпами. Читайте подробнее о процессах, которые происходят в Антарктиде, и об исследованиях украинских ученых в спецпроекте ZN.UA " Украинская антарктида".

По материалам: ZN.UA
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Тэги ученые Антарктида потепление
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