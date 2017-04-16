Ученые планируют создать жвачку для обнаружения рака

Химический состав жвачки будет взаимодействовать со слюной человека.
Как предполагают авторы идеи, особый химический состав жвачки будет взаимодействовать со слюной человека. При анализе этот субстрат поможет определить, какие летучие соединения выделяются организмом. По словам ученых, онкологические заболевания различных органов выделяют разные соединения, поэтому жевательная резинка сможет определять не только наличие раковой опухоли как таковой, но и ее вид (рак желудка, легких, простаты и т. д.).
На данный момент ученые занимаются разработкой будущей жвачки, поэтому говорить о ее эффективности пока рано.
Ранее сообщалось о том, что украинские ученые изобрели противораковое средство на основе черных антарктических дрожжей Nadsoniela nigra. Исследования украинских ученых-микробиологов могут помочь в борьбе с раком.
Подробнее об исследованиях украинских ученых в Антарктиде читайте в спецпроекте ZN.UA"Украинская антарктида".Naked Science