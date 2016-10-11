Ученые планируют отправить к Альфе Центавра компактный телескоп для поиска землеподобных планет

Диаметр телескопа составит около 50 сантиметров.
По словам ученых, стоимость проекта, который один из них назвал "святым Граалем исследования экзопланет", составит 25-50 миллионов долларов. При этом диаметр телескопа составит около 50 сантиметров.
Основной задачей телескопа будет поиск и изучение экзопланет, похожих на Землю, наличие которых предполагается в системе Альфа Центавра. Исследователи планируют построить телескоп к концу 2018 года и запустить его в 2020-2022 годах.
В апреле намерение отправить к Альфе Центавра космические беспилотники заявили Юрий Мильнер и Стивен Хокинг.
А августе стало известно об открытии землеподобной планеты у Проксимы Центавра. Расстояние от планеты Proxima b до материнской звезды составляет 7 миллионов километров – всего 5% от расстояния между Землей и Солнцем. Планета находится гораздо ближе к своей материнской звезде, чем Меркурий к Солнцу, но и сама Проксима гораздо тусклее Солнца. Поэтому получается, что Proxima b попадает внутрь зоны обитания своей звезды. По оценкам, температура на ее поверхности позволяет существовать воде в жидком состоянии.ZN.UA