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Ученые планируют отправить к Альфе Центавра компактный телескоп для поиска землеподобных планет

11 октября в 12:50

Диаметр телескопа составит около 50 сантиметров.

альфа центавра
К Альфе Центавра отправят компактный телескоп
eso.org
Ученые планируют создать и запустить к звездной системе Альфа Центавра компактный телескоп, который займется поиском и изучением землеподобных планет. Как сообщает The New York Times, проект будет финансироваться за счет пожертвований и поиска инвесторов.

По словам ученых, стоимость проекта, который один из них назвал "святым Граалем исследования экзопланет", составит 25-50 миллионов долларов. При этом диаметр телескопа составит около 50 сантиметров.

Основной задачей телескопа будет поиск и изучение экзопланет, похожих на Землю, наличие которых предполагается в системе Альфа Центавра. Исследователи планируют построить телескоп к концу 2018 года и запустить его в 2020-2022 годах.

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В апреле намерение отправить к Альфе Центавра космические беспилотники заявили Юрий Мильнер и Стивен Хокинг.

А августе стало известно об открытии землеподобной планеты у Проксимы Центавра. Расстояние от планеты Proxima b  до материнской звезды составляет 7 миллионов километров – всего 5% от расстояния между Землей и Солнцем. Планета находится гораздо ближе к своей материнской звезде, чем Меркурий к Солнцу, но и сама Проксима гораздо тусклее Солнца. Поэтому получается, что Proxima b попадает внутрь зоны обитания своей звезды. По оценкам, температура на ее поверхности позволяет существовать воде в жидком состоянии. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги поиск Альфа телескоп ученые экзопланета
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