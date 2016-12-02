Ученые открыли новый вид памяти

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Исследователи обнаружили "буфер", в котором хранится информация.

Ученые обнаружили "буфер" для хранения информации в мозге Naked Science

Ученые из Висконсинского университета в Мадисоне открыли новый вид памяти. Исследователям удалось обнаружить "буфер", в котором хранится информация при переходе из кратковременной в долговременную память. Результаты работы ученых были опубликованы в журнале Science.

Условно память подразделяется на кратковременную, или рабочую, и долговременную. Первая отвечает за хранение информации, необходимой для выполнения текущих действий. В случае, если информация важна, происходит консолидация — переход воспоминаний в долговременную память. Теперь же исследователям удалось "отследить" воспоминания в момент, когда они уже не кодируются активностью нейронов, но еще не попали в долговременную память.

Для этого исследователи провели эксперименты с участием добровольцев. На первом этапе добровольцам показывали изображения с точками, словами или лицами. Затем два изображения показывали одновременно и просили сосредоточиться на одном из них. Активность мозга испытуемых измерялась путем функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) и электроэнцефалографии (ЭЭГ).

Во время демонстрации двух изображений нейронная активность, которая соответствовала "лишнему" стимулу, угасала на фМРТ, но сохранялась на ЭЭГ. При этом участники могли без труда вспомнить "забытый" стимул. Чтобы проследить его путь, на следующем этапе эксперимента ученые использовали транскраниальную магнитную стимуляцию (ТМС) — она позволяет неинвазивно стимулировать кору мозга короткими магнитными импульсами. Затем, как и на втором этапе, испытуемым вновь предъявляли пары изображений.



После того, как нейронная активность "забытого" стимула угасала, мозг добровольцев стимулировали методом ТМС. Результатом процедуры стало возвращение фМРТ-метки "забытого" стимула. Реакция была более выраженной, когда авторы прицельно стимулировали участок мозга, соответствующий "лишнему" стимулу. По мнению ученых, это подтверждает наличие в мозге, помимо "классической" рабочей памяти, другого ее типа — "приоритетной долговременной памяти". На чем основана ее работа, пока неизвестно.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили в мозге человека два кластера генов, которые отвечают за развитие интеллекта. В ходе исследований ученые установили, что эти же гены в измененном состоянии могут привести к эпилепсии и когнитивному дисбалансу.