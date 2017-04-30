Ученые открыли не пьющих кровь комаров

В Южной и Центральной Америке обнаружены пять новых видов комаров.
В Колумбии и Коста-Рике были обнаружены пять новых видов насекомых около двух миллиметров в длину. Они обитают в тропическом дождевом лесу, причем их численность очень высока благодаря местному влажному и жаркому климату. Эти комары не пьют кровь ни человека, ни других животных и не разносят болезни.
Как отмечают исследователи, личинки комаров питаются разлагающимся органическим веществом и играют важную роль в качестве редуцента.
Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили новый вид гигантских черепах, проживающих на Галапагосских островах. С учетом новооткрытого вида, на данный момент на Галапагосских островах проживают 11 видов гигантских черепах. Ранее их было 15, однако 4 вида вымерли. Такие черепахи, в основном, живут на востоке острова Санта-Крус.Интерфакс