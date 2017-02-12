Ученые определили время жизни протопланетного диска Солнца

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

На то, чтобы из протопланетного диска сформировались планеты, потребовалось четыре миллиона лет.

Планеты сформировались из протопланетного диска за четыре миллиона лет NASA

Ученые из Массачусетского технологического института заявили о том, что им удалось установить срок существования Солнечного протопланетного диска, из которого были сформированы планеты системы. О выводах ученых сообщает EurekAlert!

Около 4,6 миллиардов лет назад огромное облако из водорода и пыли взорвалось под собственным весом и образовало диск, получивший название солнечная туманность. Большая часть вещества сосредоточилась в центре и сформировала Солнце, а из остальной материи были образованы планеты и другие объекты системы. Теперь же ученым удалось установить, что на формирование планет из туманность потребовалось четыре миллиона лет.

Выводы ученых были сделаны на основании анализа древних метеоритов, которые были сформированы 4,63 миллиарда лет назад. Анализ показал, что солнечная туманность существовала на протяжении трех-четырех миллионов лет. Стоит отметить, что ранее время жизни протопланетного диска Солнца оценивалось в промежутке от одного до 10 миллионов лет.

Ранее ученые предположили, что Юпитер выбросил из Солнечной системы другую крупную планету. По мнению ученых, исчезнувшая планета относилась к тому же классу, что и Нептун и Уран. Она была гигантом, но не газовым гигантом, как Юпитер и Сатурн, а ледяным – гораздо более плотным и массивным. Юпитер мог выбросить эту планету из Солнечной системы во время близкого схождения.