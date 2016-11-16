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Ученые определили улучшающее память биологическое соединение

16 ноября в 14:12

В рамках исследования ученые изучили рабочую память человека.

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Ученые установили, что ГАМК связана с рабочей памятью человека
Ученые из Стэндфордского университета заявили о том, что ГАМК (гамма-аминомасляная кислота) тесно связана с рабочей памятью человека, которая является аналогом оперативной памяти компьютеров. О результатах исследований ученых сообщает EurekAlert!

Рабочая память является разновидностью памяти у живых существ. Она позволяет "держать в уме" небольшие части информации, которые необходимы для выполнения определенных сиюминутных заданий.

В ходе исследования ученые изучили показатели 23 человек в возрасте 19-32 лет, которые выполнили несколько взаимосвязанных заданий. В самом простом из них испытуемому показывали карточку с изображением, а через несколько секунд он должен был взглянуть на рисунок и ответить, то ли это изображение, которое он видел в начале. Во время выполнения заданий исследователи отслеживали  активность нейротрансмиттеров, являющихся веществами, с помощью которых передаются электрические импульсы между нервными клетками, а также нейронами и мышечной тканью.

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Оказалось, что ГАМК напрямую связана с рабочей памятью человека.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили  в мозге человека два кластера генов, которые отвечают за развитие интеллекта. В ходе исследований  ученые установили, что эти же гены в измененном состоянии могут привести к эпилепсии и когнитивному дисбалансу. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги ученые память исследование
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