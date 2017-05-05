Ученые нашли отличия в работе генов у мужчин и женщин

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

У мужчин и женщин отличается работа 6,5 тысяч генов.

У мужчин и женщин отличается работа 6,5 тысяч генов yosmi.ru

Генетики проследили за активностью генов в организме мужчин и женщин и пришли к выводу о том, что работа 6,5 тысяч из них отличается.

По словам исследователей, и мужчины, и женщины, обладают фактически одинаковой ДНК, за исключением небольшой "мужской" Y-хромосомы, присутствующей только у мужчин и содержащей в себе относительно небольшое число "рабочих" генов. Недавние опыты на мышах показывают, что полноценный мужской организм можно вырастить и без нее, перенеся всего два гена из Y-хромосомы в другую часть генома. Вместе с тем, работа мужского и женского организма очень сильно отличается.

В ходе исследования ученые взяли пробы крови и тканей тела у 550 мужчин и женщин, расшифровали их ДНК и проанализировали, какие гены были активными в разных клетках их организма.

Оказалось, что около четверти от известного ученым набора участков ДНК, кодирующих белки, работала совершенно по-разному в организме мужчин и женщин.

Около шести тысяч генов были связаны с работой всего одного типа ткани – грудей и молочных желез. Большая часть остальных генов также была связана с работой одного органа, и лишь три десятка генов влияли на работу сразу шести и более тканей. Что интересно, некоторые гены, расположенные на женской X-хромосоме, гораздо более активны в организме мужчин, чем женщин. Однозначного объяснения этому пока нет.

Отличия в работе примерно сотни генов, связанных с сердцем, сосудами, жировой тканью и другими жизненно важными органами, могут объяснять, как считают ученые, разницу в предрасположенности к болезням. К примеру, ген NPPB, отвечающий за защиту сердца от инфарктов и круговорот кальция, был особенно активен в теле молодых девушек, но резко снижал свою активность при наступлении менопаузы. Подобное поведение этого участка ДНК объяснеят, почему женщины в возрасте чаще страдают от остеопороза и проблем с сердцем.

Ранее сообщалось о том, ученые провели исследование, результаты которого помогли им обнаружить группу генов, удаление которых приводит к резкому увеличению продолжительности жизни. Ученые надеются в будущем создать препараты, которые будут подавлять работу некоторых генов и таким образом продлевать жизнь.