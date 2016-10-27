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Ученые определили механизм появления фантомных болей

27 октября в 17:01

Причиной появления подобных болей является неправильная "реорганизация" работы мозга.

связи внутри мозга
Фантомные боли появляются из-за попыток мозга "перестроить" центр движения
Lenta.ru
Ученые заявили о том, что люди, потерявшие конечность, продолжают ощущать боль в уже отсутствующих руках или ногах из-за того, что мозг пытается "перестроить" работу центра движений после их исчезновения и делает при этом ошибки. Выводы ученых были опубликованы в журнале  Nature Communications.

В ходе исследования ученые провели эксперимент, в рамках которого подключили кибер-руки и попросили научиться ими пользоваться десятерых добровольцев, которые испытывали фантомные боли в результате потери конечности. По мнению исследователей, такой "обман" мозга должен был ослабить болевые ощущения.

Вместе с тем, через некоторое время ученым пришлось прекратить эксперимент, поскольку прикрепление кибер-руки странным образом привело к резкому усилению боли. Причем, чем больше участники опыта учились управлять рукой, тем сильнее была боль.

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Этот результат удивил ученых, так как подключение кибер-руки к мозгу здоровых людей никогда не вызывало подобных последствий. Пытаясь понять, почему так происходит, они изменили эксперимент, подключив кибер-манипулятор к той части мозга, которая управляла здоровой рукой. 

На этот раз результат был обратным – когда добровольцы научились управлять протезом, боль магическим образом исчезла на некоторое время. Этот факт, как считают авторы статьи, указывает на реальный источник боли – так называемую пластичность нейронов, способность мозга "перепрофилировать" нервные клетки на решение новых задач.

По словам ученых, ампутация руки или ноги ведет к тому, что те нервные клетки, которые управляли их движением, теряют свою функцию. Мозг приспособляет их для решения новых задач, тщетно пытаясь "починить" неработающие конечности, и в некоторых случаях это ведет к развитию фантомных болей из-за того, что между нейронами возникают неправильные связи.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили  в мозге человека два кластера генов, которые отвечают за развитие интеллекта. В ходе исследований  ученые установили, что эти же гены в измененном состоянии могут привести к эпилепсии и когнитивному дисбалансу. 

По материалам: РИА Новости
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Тэги ученые мозг эксперимент
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