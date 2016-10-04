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Ученые определили гены, которые влияют на размер черепа человека

4 октября в 11:51

Гены также влияют на интеллектуальное развитие и предрасположенность к некоторым болезням.

гены
Найдены гены, отвечающие за размер черепа человека
yosmi.ru
Генетики открыли участки в ДНК человека, которые определяют максимальные размеры черепа и влияют на интеллектуальное развитие и предрасположенность к некоторым болезням мозга. Выводы ученых были опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

Ученые извлекли и проанализировали структуры ДНК у 32 тысяч жителей Европы, Азии, Африки и Америки, после чего сравнили наборы мелких мутаций в них и сопоставили полученные данные с размерами черепа.

Сравнение показало, что размеры и форма черепа примерно на 25% определяются генетически. Кроме того, исследователи обнаружили семь ранее неизвестных участков в ДНК человека, которые отвечают за размер черепной коробки. При этом, четыре из этих семи участков связаны не с развитием черепа, а с ростом человека. Это побудило ученых провести дополнительную проверку, которая показала, что открытые ими участки не были напрямую связаны с ростом и одинаково влияли на размеры черепа, как у высоких, так и низкорослых людей.

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Более того, они были связаны с окружностью головы в детском возрасте, с умственными способностями и предрасположенностью к болезни Паркинсона.

Ранее сообщалось о том, ученые провели исследование, результаты которого  помогли им обнаружить группу генов, удаление которых приводит к резкому увеличению продолжительности жизни. Ученые надеются в будущем создать препараты, которые будут подавлять работу некоторых генов и таким образом продлевать жизнь.

По материалам: РИА Новости
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Тэги ученые гены ДНК генетика
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