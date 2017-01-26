Ученые оценили обитаемость близкой к Земле экзопланеты

Экзопланета Wolf 1061c располагается на расстоянии 14 световых лет от Земли.

Экзопланета располагается на расстоянии 14 световых лет от Земли N+1

Ученые оценили шансы на обитаемость одной из экзопланет , входящих в состав системы Wolf 1061, которая располагается на расстоянии всего 14 световых лет от Земли. Выводы исследователей были опубликованы в The Astrophysical Journal.

Как отмечают исследователи, в систему входит три экзопланеты, одна из которых, Wolf 1061c, может быть пригодной для жизни. Планета была открыта в 2015 году, она в четыре раза тяжелее Земли и в 1,6 раза крупнее нашей планеты. Располагается Wolf 1061c в десять раз ближе к звезде, чем Земля к Солнцу. Вместе с тем, Wolf 1061 – тусклый красный карлик, поэтому планета получает не так много тепла.

В ходе исследования ученые проанализировали данные семи лет наблюдений за блеском красного карлика Wolf 1061, смоделировали движение планеты Wolf 1061с по орбите и рассчитали температуру и давление на ее поверхности. По их данным, атмосфера планеты может напоминать атмосферу ранней Венеры. Однако вскоре ее ждет та же судьба: сильный разогрев из-за вышедшего из-под контроля парникового эффекта, потеря воды, накопление углекислого и других парниковых газов. Если здесь и есть жизнь, ей осталось не так уж и много.

Исследователи также отметили, что орбита Wolf 1061с не так стабильна, как орбита Земли, поэтому климат на ней может меняться довольно хаотично, что затрудняет шансы на появление на ее поверхности жизни.

Ранее сообщалось о том, что ученые открыли экзопланету с противоречащей теоретическим моделям орбитой. Вращаясь вокруг довольно небольшой звезды, она отклонена от плоскости вращения звезды на 76%. Планета обладает массой, близкой к массе Юпитера, но располагается на гораздо более близком расстоянии к звезде.