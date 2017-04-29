Ученые объяснили "живучесть" чумы

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Чумная палочка способна прятаться внутри амеб.

Чумная палочка способна прятаться внутри амеб Naked Science

Ученые заявили о том, что чума до сих пор не исчезла из-за способности чумной палочки прятаться внутри амеб, используя для этого специальный белок. Выводы исследователей были опубликованы в журнале Applied and Environmental Microbiology.

Исследователи предположили, что чумная палочка Yersinia pestis способна использовать амебу как резервуар, что позволяет ей распространяться. Ученые вырастили и перемешали колонии трех опаснейших штаммов чумной палочки и колонию Acanthamoeba castellanii – почвенных амеб. Затем в пробирку было добавлено вещество, убивающее чумную палочку, но бактерии, даже несмотря на это, выжили. Как оказалось, они "прячутся" в амебах, выжидая удобного случая. При этом Yersinia pestis применяет специальный белок, дающий амебе сигнал не есть ее. При удалении гена, ответственного за производство данного белка, Yersinia pestis стала растворяться в амебе при ее поглощении.

По мнению ученых, такой симбиоз амеб и бактерий может объяснить как убийственный характер эпидемии древности, так и отсутствие положительных достижений в вопросе полного уничтожения чумы в наши дни.

Ранее ученые установили, что первая пандемия чумы была на Земле еще в V-IV тысячелетии до нашей эры. В ходе исследований было обнаружено, что семь человек были заражены чумной палочкой. Упорядочив геном чумных палочек, ученые пришли к выводу, что шесть самых древних из них не были похожи на средневековую бубонную чуму, называемую "черной смертью": у данных бактерий отсутствовали гены pla и ymt, играющие ключевую роль в распространении чумы.