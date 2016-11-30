Ученые объяснили, зачем киты выпрыгивают из воды

По мнению исследователей, прыжки и звуки, которые их сопровождают, используются китами для коммуникации.

Киты используют прыжки из воды для коммуникации

Ученые заявили о том, что прыжки над водой и шум, который их сопровождает, являются частью социального поведения китов-горбачей и используются их группами для общения друг с другом. Выводы исследователей были опубликованы в журнале Marine Mammal Science

В ходе исследования ученые проанализировали поведение 94 групп горбатых китов, проводя акустический мониторинг и следя за данными об окружающих их условиях. Оказалось, что киты активно выпрыгивают из воды только в том случае, если в пределах четырех километров от них находится другая группа горбачей. Если же в пределах этой территории других китов не наблюдается, то такая активность резко спадает.

По мнению исследователей, это указывает на то, что прыжки и звуки, которые их сопровождают, являются инструментов коммуникации между отдельными группами и внутри группы китов.

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