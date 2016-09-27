Ученые объяснили происхождение "сигнала инопланетян"

Таинственные радиоимпульсы могут быть вызваны столкновением пульсаров с астероидами.

Радиоимпульсы являются следствием столкновения пульсаров с астероидами New Scientist

Ученые заявили о том, что таинственные быстрые радиоимпульсы, которые ранее рассматривались как "инопланетные сигналы" могут быть вызваны столкновением пульсаров с астероидами в далекой системе, сообщает New Scientist

По мнению исследователей, импульсы возникают тогда, когда пульсары приближаются на достаточно близкое расстояние к планетарной системе, в которой существует пояс астероидов. Столкновение пульсаров с астероидами и приводит к появлению импульсов.

В ходе исследования ученые проанализировали частоту радиоимпульса FRB 121102 и пришли к выводу, что она совпадает с распределением астероидов в Солнечной системе. Предположив, что и другие планетные системы устроены подобным образом, исследователи пришли к подобному выводу.

Ранее ученые заявили о том, что открыли источник загадочных всплесков. Вспышка FRB 150418, зафиксированная 18 апреля 2015 года, по мнению исследователей, является следствием слияния нейтронных звезд в эллиптической галактике, которая располагается на расстоянии 6 миллиардов световых лет от Земли.