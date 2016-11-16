Ученые обнаружили возле Земли "световой двигатель"

"Световой двигатель" располагается за пределами магнитосферы планеты.

Вблизи Земли обнаружен "световой двигатель" twitter.com/Scott Kelly

Американские ученые обнаружили вблизи Земли область, в которой электроны разгоняются до скорости света. "Световой двигатель", который располагается за пределами Земли, ученые назвали форшоком. Выводы исследователей были опубликованы в журнале Physical Review Letters.

Известно, что электроны могут ускоряться в зоне, которая находится дальше от Земли, чем предполагалось ранее. Однако механизмы разгона до сих пор оставались неизвестными. Астрофизики воспользовались данными, полученными пятью спутниками THEMIS, которые предназначаются для наблюдений за тем, как магнитосфера нашей планеты захватывает и выпускает частицы солнечного ветра, создавая полярные сияния.

Установлено, что электроны в составе солнечного ветра на сверхзвуковых скоростях (около 500 километров в секунду) сталкиваются с земной магнитосферой, образуя головную ударную волну — область плотной плазмы с высокой температурой и интенсивной турбулентностью. Частицы замедляются, в результате чего многие отклоняются от своих траекторий, а некоторые отражаются обратно, в сторону Солнца, формируя форшок.

Наблюдения показали, что электроны, находящиеся в форшоке, могут получать энергию за счет электромагнитной активности в области. Они начинают двигаться с околосветовыми (релятивистскими) скоростями в любых направлениях.

Ученые утверждают, что результаты их исследований помогут разработать защиту для космических кораблей и астронавтов.

Ранее международная группа геологов выяснила, что твердое металлическое ядро внутри Земли образовалось 1-1,5 млрд лет назад. Также ученые смогли определить скорость роста земного ядра: за год его радиус увеличивается примерно на 1 мм.