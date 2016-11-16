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Ученые обнаружили возле Земли "световой двигатель"

16 ноября в 16:22

"Световой двигатель" располагается за пределами магнитосферы планеты.

ночная Земля
Вблизи Земли обнаружен "световой двигатель"
twitter.com/Scott Kelly
Американские ученые обнаружили вблизи Земли область, в которой электроны разгоняются до скорости света. "Световой двигатель", который располагается за пределами Земли, ученые назвали форшоком. Выводы исследователей были опубликованы в журнале Physical Review Letters.

Известно, что электроны могут ускоряться в зоне, которая находится дальше от Земли, чем предполагалось ранее. Однако механизмы разгона до сих пор оставались неизвестными. Астрофизики воспользовались данными, полученными пятью спутниками THEMIS, которые предназначаются для наблюдений за тем, как магнитосфера нашей планеты захватывает и выпускает частицы солнечного ветра, создавая полярные сияния.

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Установлено, что электроны в составе солнечного ветра на сверхзвуковых скоростях (около 500 километров в секунду) сталкиваются с земной магнитосферой, образуя головную ударную волну — область плотной плазмы с высокой температурой и интенсивной турбулентностью. Частицы замедляются, в результате чего многие отклоняются от своих траекторий, а некоторые отражаются обратно, в сторону Солнца, формируя форшок.

Наблюдения показали, что электроны, находящиеся в форшоке, могут получать энергию за счет электромагнитной активности в области. Они начинают двигаться с околосветовыми (релятивистскими) скоростями в любых направлениях.

Ученые утверждают, что результаты их исследований помогут разработать защиту для космических кораблей и астронавтов.

Ранее международная группа геологов выяснила, что твердое металлическое ядро внутри Земли образовалось 1-1,5 млрд лет назад. Также ученые смогли определить скорость роста земного ядра: за год его радиус увеличивается примерно на 1 мм. 

По материалам: Lenta.ru
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Тэги ученые электроны наблюдение
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1 комментарий
  • Oleg Olekra Сегодня, 18:41 "Вблизи" - так это где? На расстоянии 10 километров, 100 километров или же 100 миллионов км? В столь серьёзной информации очень важно с самого начала задать точную систему координат. Иначе неизбежны всевозможные бредовые "сенсации", которые широко используют шарлатаны от науки и разные "добровольцы", распространяющие эти бредни. Например, в Интернете давно гуляют "сенсационные объявления" приблизительно такого содержания: "Не прозевайте ночью 25 августа посмотреть ночью на небо. В это время Марс приблизится к Земле на рекордно близкое расстояние - 34 тысячи километров, его будет видно, словно еще одну Луну. В последний раз такое наблюдалось 247 лет назад ... и т. д." Многие обыватели распространяли эту глупость в соцсетях, сбивая с толку нормальных людей. Поэтому данная здесь публикация может принести больше вреда, чем пользы. Ответить Цитировать Пожаловаться
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