Ученые обнаружили воду на глубине 1000 километров под поверхностью Земли

Исследователи изучили алмаз возрастом более 90 миллионов лет.

На глубине 1000 километров под поверхностью Земли существует вода

Ученые нашли доказательства существования воды на рекордной глубине 1000 километров под поверхностью Земли , сообщает New Scientist.

В ходе исследования ученые проанализировали алмаз, который был выброшен на поверхность Земли около 90 миллионов лет назад. Минерал имел включения, которые попали в него при его формировании и были обнаружены инфракрасной микроскопией.

Вкрапления в алмазе оказались связаны с присутствием гидроксильных ионов, которые, скорее всего, попали в минерал вместе с водой. Подробные исследования включений позволили определить их химический состав. Оказалось, что в большинстве своем они состоят из феррипериклаза (магнезиовюстит), из которого состоит примерно пятая часть минеральной фазы нижней, то есть расположенной на глубине 660-2900 километров, мантии Земли.

Феррипериклаз состоит из оксидов железа и магния, а также может, при сверхвысоких давлениях и температурах, характерных для нижней мантии, поглощать в себя хром, алюминий и титан. Между тем, этих дополнительных включений в минерале не было обнаружено, что позволило авторам заключить, что алмаз возник на глубине около тысячи километров.

Исследователи отмечают, что им впервые удалось получить доказательства существования воды на такой большой глубине.

Ранее международная группа геологов выяснила, что твердое металлическое ядро внутри Земли образовалось 1-1,5 млрд лет назад. Также ученые смогли определить скорость роста земного ядра: за год его радиус увеличивается примерно на 1 мм.