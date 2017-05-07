Ученые обнаружили во Франции останки уникальной морской рептилии

Рептилия обитала на Земле около 90 миллионов лет назад.
По мнению исследователей, рептилия обитала на Земле около 90 миллионов лет назад. По словам палеонтолога Пегги Винсан, до этого момента ученые "не знали ничего или только разрозненные маленькие детали" о группе плезиозавров в Европе в этот период. До этого останки рептилий такого возраста были найдены только в Северной Америке и Африке.
Ученые предполагают, что найденный хищник мигрировал.
Ранее палеонтологи заявили об обнаружении древнейшей известной нервной системы в древних окаменелостях, возраст которых составляет 520 миллионов лет. Обнаруженные в Южном Китае останки принадлежали представителям кембрийского периода, породившим членистоногих, включая насекомых, пауков и ракообразных.РИА Новости