Ученые обнаружили во Франции останки уникальной морской рептилии

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Рептилия обитала на Земле около 90 миллионов лет назад.

Ученые обнаружили во Франции останки древней рептилии strana.ru

Ученые обнаружили в департаменте Мен и Луара на западе Франции останки уникальной морской рептилии , сообщает радиостанция France Info.

По мнению исследователей, рептилия обитала на Земле около 90 миллионов лет назад. По словам палеонтолога Пегги Винсан, до этого момента ученые "не знали ничего или только разрозненные маленькие детали" о группе плезиозавров в Европе в этот период. До этого останки рептилий такого возраста были найдены только в Северной Америке и Африке.

Ученые предполагают, что найденный хищник мигрировал.

Ранее палеонтологи заявили об обнаружении древнейшей известной нервной системы в древних окаменелостях, возраст которых составляет 520 миллионов лет. Обнаруженные в Южном Китае останки принадлежали представителям кембрийского периода, породившим членистоногих, включая насекомых, пауков и ракообразных.