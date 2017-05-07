Топ Новости
<
>

Ученые обнаружили во Франции останки уникальной морской рептилии

7 мая в 11:00

Рептилия обитала на Земле около 90 миллионов лет назад.

Археологические раскопки 121
Ученые обнаружили во Франции останки древней рептилии
strana.ru
Ученые обнаружили в департаменте Мен и Луара на западе Франции останки уникальной морской рептилии, сообщает радиостанция France Info.

По мнению исследователей, рептилия обитала на Земле около 90 миллионов лет назад. По словам палеонтолога Пегги Винсан, до этого момента ученые "не знали ничего или только разрозненные маленькие детали" о группе плезиозавров в Европе в этот период. До этого останки рептилий такого возраста были найдены только в Северной Америке и Африке.

Ученые предполагают, что найденный хищник мигрировал.

Читайте также: Палеонтологи обнаружили в Китае динозавра с "птичьими" перьями

Ранее палеонтологи заявили об обнаружении древнейшей известной нервной системы в древних окаменелостях, возраст которых составляет 520 миллионов лет. Обнаруженные в Южном Китае останки принадлежали представителям кембрийского периода, породившим членистоногих, включая насекомых, пауков и ракообразных. 

По материалам: РИА Новости
Читайте также
Тэги ученые палеонтология
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.49
EUR 28.94
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...