Ученые обнаружили в пирамиде Хеопса "неизвестные пустоты"

Исследователи провели сканирование пирамиды с помощью мюонных лучей.

В пирамиде Хеопса может существовать тайная комната rus-img2.com

Французские ученые провели сканирование пирамиды Хеопса, в которой в ноябре прошлого года были обнаруженыи заявили, что в ней, возможно, могут существовать тайные комнаты. Выводы ученых были представлены на сайте проекта Scan Pyramids.

По мнению исследователей, в северной части пирамиды существуют пустоты, которые могут образовывать, по крайней мере, один коридор. Сделав это открытие, ученые решили провести сканирование при помощи 12 мюонных детекторов, которое поможет им определить им точные формы, размер и положение данного коридора.

Результаты этого сканирования будут готовы уже к концу октября.

Ранее сообщалось о том, что министр по делам древностей Египта дал предварительное разрешение на использование радара для исследований в Долине Царей для того, чтобы проверить теорию, согласно которой гробница Нефертити находится в усыпальнице ее сына, фараона Тутанхамона.