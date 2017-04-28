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Ученые обнаружили в пещерной грязи ДНК древних людей

28 апреля в 18:08

Исследователи проанализировали пробы возрастом 14-550 тысяч лет.

неандертальцы
ДНК древних людей может храниться в пещерной грязи
Naked Science
Международная группа ученых заявила о том, что в грязи пещер может содержаться ДНК древних людей. Выводы исследователей были сделаны на основании анализа отложений в местах археологических раскопок в Западной Европе и России и опубликованы в журнале Science.

Ранее ученые уже установили, что органические и минеральные вещества, которые содержатся в пещерных глинах, могут связывать нуклеиновые кислоты. В прошлых исследованиях ученым удалось выделить из отложений митохондриальную и хлоропластную ДНК, принадлежащую животным и растениям соответственно. В новой работе биологи проанализировали 85 образцов из семи мест раскопок, на территории которых были обнаружены человеческие останки или следы жизнедеятельности людей эпохи плейстоцена. Возраст всех проб составил 14-550 тысяч лет.

Из каждого образца исследователям удалось выделить 38-160 миллиграммов ДНК. В результате исследователи идентифицировали лишь небольшую часть генетического материала, большая часть которого принадлежала вымершим животным. ДНК гомининов же была обнаружена только в одном образце.

Ученые повторили гибридизационный анализ, однако в этот раз выделенная ДНК соединялась с зондами, нацеленными только на генетический материал людей. В этот раз фрагменты генома гомининов были обнаружены в 15 образцах из четырех мест археологических раскопок. На их древность указывало наличие большого количества тимина на концах кусочков ДНК (этим азотистым основанием со временем замещается другое основание — цитозин). После этого исследователи проанализировали фрагменты нуклеиновых кислот на наличие последовательностей, характерных для неандертальцев (Homo neanderthalensis), денисовцев и гейдельбергского человека (Homo heidelbergensis).

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Оказалось, что  в восьми образцах 87-98% человеческой ДНК принадлежит неандертальцам, 4-11% — современным людям, 0-2% — денисовцам и 0-2%  — гейдельбергскому человеку. В девятом образце (из Денисовы пещеры) 84% ДНК принадлежали денисовцам.

Ранее археологи обнаружили неизвестный ранее вид древних людей. Найденный вид получил название Homo naledi  - от слова "звезда" на местном языке сесото. Мозг Homo naledi был размером с большой апельсин, они имели стройное тело, плечи, похожие на плечи современных обезьян, и ноги, которые напоминают по строению ногу современного человека. Рост Homo naledi  составлял примерно 150 сантиметров, а вес – примерно 45 килограмм.

По материалам: Lenta.ru
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Тэги ДНК ученые пещера археология
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