Ученые обнаружили в печени человека "гормон сладкоежек"

С влечением к сладкой пище связан гормон аппетита.

В печени человека найден гормон, отвечающий за тягу к сладкому

Ученые заявили о том, что гормон аппетита FGF21 , который выделяется печенью, связан с непреодолимым влечением к сладкой пище. Как утверждают исследователи, носители его мутантной версии становятся сладкоежками. Выводы ученых были опубликованы в журнале Cell Metabolism.

Гормон FGF21 известен биологам давно. Раньше ученые считали, что это вещество выделяется печенью во время обеда и помогает телу плавно менять уровень инсулина, подготавливая организм к притоку глюкозы и других веществ. Позже исследователи обнаружили, что отключение гена, связанного с производством FGF21, приводило к крайне интересным последствиям в организме мышей и обезьян.

Животные превращались в настоящих сладкоежек и ели сладкую пищу фактически беспрерывно, даже если давно были сыты. Ввод гормона в тело этих мышей приводил к обратным последствиям — сладкое переставало интересовать их в принципе.

Позже исследователи решили проверить, играет ли этот гормон такую же роль в организме человека. Для этого ученые проанализировали данные по диете почти 6,5 тысячи добровольцев, принимавших участие в проекте Inter99, и собрали пробы их ДНК для сравнения структуры FGF21.

Оказалось, что FGF21 действительно управляет тягой к сладкому и среди людей. Исследователям удалось выделить один вариант этого гена, rs838133, наличие двух копий которого в ДНК заметно повышало вероятность того, что человек был сладкоежкой.

Исследователи также установили, что наличие мутации в FGF21 было сопряжено с двумя другими пороками — тягой к алкоголю и табаку. Как считают исследователи, это объясняется тем, что FGF21 и связанные с ним гормоны напрямую действуют на центр удовольствия в мозге человека и меняют его работу.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили в мозге человека "гены интеллекта". В ходе исследований ученые установили, что эти же гены в измененном состоянии могут привести к эпилепсии и когнитивному дисбалансу.