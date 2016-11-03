Ученые обнаружили трещину в магнитосфере Земли

Магнитосфера обеспечивает защиту планеты от космических лучей и солнечной радиации.

Появление трещины в магнитосфере сопровождалось северным сиянием twitter.com/Scott Kelly

Ученые из Института фундаментальных исследований Тата обнаружили трещину в магнитосфере Земли , которая защищает планету от космических лучей и солнечной радиации. Трещина возникла из-за гигантского облака плазмы, которое было выброшено из солнечной короны. Выводы исследователей были опубликованы в журнале Physical Review Letters.

22 июня 2015 года исследователи с помощью телескопа GRAPES-3 в Индии зарегистрировали всплеск галактических космических лучей (ГКЛ), энергия которых достигала 20 гигаэлектровольт. Активность ГКЛ продолжалась около двух часов и совпала со столкновением магнитосферы с корональным выбросом массы.

Столкновение привело к сжатию атмосферы Земли в три раза, что вызвало мощный геомагнитный шторм, который спровоцировал северные сеяния и помехи в радиосигналах в странах, расположенных в высоких широтах.

Компьютерное моделирование показало, что всплеск ГКЛ произошел из-за возникновения временной трещины в защитном поле Земли, которая, в свою очередь, образовалась из-за магнитного пересоединения. Последнее представляет собой процесс перестройки линий магнитного поля, в результате чего в атмосферу Земли проникли частицы космических лучей.

Ранее международная группа геологов выяснила, что твердое металлическое ядро внутри Земли образовалось 1-1,5 млрд лет назад. Также ученые смогли определить скорость роста земного ядра: за год его радиус увеличивается примерно на 1 мм.