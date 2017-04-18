Ученые обнаружили сверхмассивные черные дыры в карликовых галактиках

Во Вселенной может существовать гораздо больше подобных объектов, чем предполагалось ранее.
Обнаруженные черные дыры тяжелее Солнца в 4,4 и 5,8 миллиона раз соответственно. На черную дыру приходится примерно 17% массы галактики.
Обычно масса сверхмассивной черной дыры составляет примерно несколько процентов от массы галактики. Открытие свидетельствует о том, что во Вселенной может существовать гораздо больше подобных объектов, чем предполагалось ранее.
Ранее NASA представило видео уничтожения звезды черной дырой. На видео изображен момент так называемого "приливного разрушения", которое находится в центре галактики, расположенной на расстоянии 290 миллионов световых лет от Земли.Naked Science