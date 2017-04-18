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Ученые обнаружили сверхмассивные черные дыры в карликовых галактиках

18 апреля в 16:45

Во Вселенной может существовать гораздо больше подобных объектов, чем предполагалось ранее.

черная дыра
Сверхмассивные черные дыры существуют в карликовых галактиках
NASA
Международная группа обнаружила в карликовых галактиках VUCD3 и M59cO, которые располагаются в созвездии Девы, сверхмассивные черные дыры. Результаты своих исследований ученые опубликовали на сайте arXiv.org.

Обнаруженные черные дыры тяжелее Солнца в 4,4 и 5,8 миллиона раз соответственно. На черную дыру приходится примерно 17% массы галактики.

Обычно масса сверхмассивной черной дыры составляет примерно несколько процентов от массы галактики. Открытие свидетельствует о том, что во Вселенной может существовать гораздо больше подобных объектов, чем предполагалось ранее.

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Ранее NASA представило видео уничтожения звезды черной дырой. На видео изображен момент так называемого "приливного разрушения", которое находится в центре галактики, расположенной на расстоянии 290 миллионов световых лет от Земли. 

По материалам: Naked Science
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Тэги ученые вселенная исследование
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