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Ученые обнаружили под землей доисторическую устойчивую к антибиотикам бактерию

25 декабря в 14:25

Бактерия найдена на глубине 305 метров.

бактерии
Древняя бактерия устойчива к 18 видам антибиотиков
New Scientist
Ученые обнаружили в одной из самых глубоких пещер на Земле древний штамм бактерии Paenibacillus, который является устойчивым даже к самым сильным антибиотикам. Результаты исследований ученых были опубликованы в журнале Nature Communications.

Бактерия провела в пещере Лечугилья в штате Нью-Мексико на глубине 305 метров около четырех миллионов лет. В результате анализов ученые установили, что она резистентна к 18 видам антибиотиков, включая новейшие разработки. Это свидетельствует о том, что механизмы, которые обеспечивают устойчивость бактерий, появились задолго до того, как люди начали использовать антибиотики.

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Ранее сообщалось о том, что бактерии приобрели устойчивость к антибиотикам "последней надежды". Это означает, что в скором времени возможно появление бактерий, стойких ко всем известным типам лекарств, и такие гены стойкости уже замечены у бактерий, которые поражают людей. 

По материалам: gazeta.ru
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Тэги бактерия антибиотики ученые пещера
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