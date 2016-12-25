Ученые обнаружили под землей доисторическую устойчивую к антибиотикам бактерию

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Бактерия найдена на глубине 305 метров.

Древняя бактерия устойчива к 18 видам антибиотиков New Scientist

Ученые обнаружили в одной из самых глубоких пещер на Земле древний штамм бактерии Paenibacillus, который является устойчивым даже к самым сильным антибиотикам. Результаты исследований ученых были опубликованы в журнале Nature Communications.

Бактерия провела в пещере Лечугилья в штате Нью-Мексико на глубине 305 метров около четырех миллионов лет. В результате анализов ученые установили, что она резистентна к 18 видам антибиотиков, включая новейшие разработки. Это свидетельствует о том, что механизмы, которые обеспечивают устойчивость бактерий, появились задолго до того, как люди начали использовать антибиотики.

Ранее сообщалось о том, что бактерии приобрели устойчивость к антибиотикам "последней надежды". Это означает, что в скором времени возможно появление бактерий, стойких ко всем известным типам лекарств, и такие гены стойкости уже замечены у бактерий, которые поражают людей.