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Ученые обнаружили останки организма, жившего на Земле 545 миллионов лет назад

5 января в 17:25

Останки организма были обнаружены в породах, которые относятся к периоду эдиакария.

Археологические раскопки 121
Ученые обнаружили останки организма, жившего около 545 миллионов лет назад
strana.ru
Аргентинские ученые обнаружили останки организма, который обитал на Земле около 545 миллионов лет назад. Находка была сделана в карьере вблизи городка Олаваррия в провинции Буэнос-Айрес, сообщает агентство Telam.

Останки были обнаружены в породах, относящихся к периоду эдиакария (635-541 миллион лет назад). "Мы нашли отпечаток организма, у которого есть структура. Мы не знаем, было ли это животное или растение, поскольку для этой эпохи не существует определения животного как такового. Как правило, мы говорим о растительных организмах. Но называть его так тоже не совсем верно, поэтому мы зовем его биота", - рассказала геолог Мария Хулия Арроуй. 

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По словам исследователя, проведенные анализы показали, что организм жил в доекмбрийский период. До этого останки существ из той же эпохи были обнаружены в Парагвае и Бразилии, но ученые настаивают, что ископаемые, найденные в Аргентине, древнее.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили останки гигантского доисторического чудовища. Похожее на крокодила животное терроризировало живых существ на Земле около 130 миллионов лет назад. 

По материалам: ТАСС
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Тэги ученые существо
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