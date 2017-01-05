Ученые обнаружили останки организма, жившего на Земле 545 миллионов лет назад

Останки организма были обнаружены в породах, которые относятся к периоду эдиакария.

Ученые обнаружили останки организма, жившего около 545 миллионов лет назад strana.ru

Аргентинские ученые обнаружили останки организма, который обитал на Земле около 545 миллионов лет назад. Находка была сделана в карьере вблизи городка Олаваррия в провинции Буэнос-Айрес, сообщает агентство Telam.

Останки были обнаружены в породах, относящихся к периоду эдиакария (635-541 миллион лет назад). "Мы нашли отпечаток организма, у которого есть структура. Мы не знаем, было ли это животное или растение, поскольку для этой эпохи не существует определения животного как такового. Как правило, мы говорим о растительных организмах. Но называть его так тоже не совсем верно, поэтому мы зовем его биота", - рассказала геолог Мария Хулия Арроуй.

По словам исследователя, проведенные анализы показали, что организм жил в доекмбрийский период. До этого останки существ из той же эпохи были обнаружены в Парагвае и Бразилии, но ученые настаивают, что ископаемые, найденные в Аргентине, древнее.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили останки гигантского доисторического чудовища. Похожее на крокодила животное терроризировало живых существ на Земле около 130 миллионов лет назад.