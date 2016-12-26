Ученые обнаружили останки неизвестной птицы возрастом 90 миллионов лет

Птица выглядела как нечто среднее между чайкой и бакланом.

Ученые обнаружили останки неизвестного вида птиц

Геологи обнаружили в Арктике неизвестный ранее вид птиц , который обитал на Земле около 90 миллионов лет назад. О находке исследователи сообщают в журнале Scientific Reports

Птица получила название Tingmiatornis arctica и, по мнению исследователей, выглядела как нечто среднее между чайкой и бакланом. С помощью анализа плечевой кости, которая хорошо сохранилась, исследователи определили, что обнаруженный вид птиц мог нырять и плавать под водой. Кроме того, ученые установили, что птицы населяли Землю во времена, когда среднесуточная температура составляла 14 градусов Цельсия.

С помощью обнаруженных останков ученые планируют изучить влияние изменения климата на дальнейшую судьбу птиц и других видов, которые обитали на планете одновременно с ними.

Ранее сообщалось о том, что палеонтологи обнаружили крупнейшего пернатого динозавра. При жизни тело животного было покрыто перьями, а сам динозавр был около пяти метров в длину, что делает его самым крупным из известных на сегодняшний день пернатых динозавров.