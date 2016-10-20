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Ученые обнаружили на Юпитере циклон в 10 раз выше Эвереста

20 октября в 11:59

"Юнона" совершила подлет к планете.

юнона
Ученые проанализировали данные, которые были собраны "Юноной"
NASA
Ученые продолжают анализировать данные, которые были собраны космическим аппаратом "Юнона" во время подлета к Юпитеру 27 августа. Снимки, которые были сделаны "Юноной" позволили исследователям узнать новые подробности о процессах, которые происходят на планете, заявили исследователи на встрече Американского астрономического общества.

В частности, ученые обнаружили на Юпитере циклон, который значительно возвышается над облаками планеты. Диаметр этого циклона составляет около семи тысяч километров, он возвышается над облаками планеты на высоту 85 километров.

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Кроме того, ученые смогли установить, что магнитное поле Юпитера и полярные сияния, которые возникают на планете, гораздо мощнее, чем считалось до этого.

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Структура облаков на Юпитере
NASA

19 октября "Юнона" совершила близкий подлет к Юпитеру с выключенными научными инструментами. Следующий подлет к поверхности планеты запланирован на 11 декабря.

"Юнона" была запущена 5 августа 2011 года с мыса Канаверал, она является частью программы New Frontiers . До "Юноны" на орбите Юпитера работал зонд Galileo, но "Юнона" первой в истории будет совершать облет планеты через ее полюса.  Аппарат прибыл на орбиту Юпитера в июле этого года.

По материалам: ZN.UA , N+1 ,
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Тэги ученые циклон облака космос
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