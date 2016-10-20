Ученые обнаружили на Юпитере циклон в 10 раз выше Эвереста

"Юнона" совершила подлет к планете.

Ученые проанализировали данные, которые были собраны "Юноной" NASA

Американского астрономического общества.

Ученые продолжают анализировать данные, которые были собраны космическим аппаратом "Юнона" во время подлета к Юпитеру 27 августа. Снимки, которые были сделаны "Юноной" позволили исследователям узнать новые подробности о процессах, которые происходят на планете, заявили исследователи на встрече

В частности, ученые обнаружили на Юпитере циклон, который значительно возвышается над облаками планеты. Диаметр этого циклона составляет около семи тысяч километров, он возвышается над облаками планеты на высоту 85 километров.

Кроме того, ученые смогли установить, что магнитное поле Юпитера и полярные сияния, которые возникают на планете, гораздо мощнее, чем считалось до этого.

Структура облаков на Юпитере NASA

19 октября "Юнона" совершила близкий подлет к Юпитеру с выключенными научными инструментами. Следующий подлет к поверхности планеты запланирован на 11 декабря.

"Юнона" была запущена 5 августа 2011 года с мыса Канаверал, она является частью программы New Frontiers . До "Юноны" на орбите Юпитера работал зонд Galileo, но "Юнона" первой в истории будет совершать облет планеты через ее полюса. Аппарат прибыл на орбиту Юпитера в июле этого года.