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Ученые обнаружили на Марсе огромное море

23 ноября в 11:56

Глубина замороженного водоема составляет примерно 80-170 метров.

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На Марсе обнаружено гигантское озеро
NASA
Исследователи NASA с помощью данных, полученных аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter, обнаружили следы существования огромного моря, состоящего из замороженной воды, которое располагается под поверхностью Марса, сообщается на сайте агентства.

Водоем располагается на западе равнины Утопия, он на 50-85% состоит из водного льда, смешанного с песком и газами, и располагается на глубине примерно 1-10 метров под поверхностью планеты. Глубина моря составляет около 80-170 метров.

По словам представителей агентства, обнаруженное море вмещает в себя столько же воды, как Озеро Верхнее - самое большое из Великих озер Северной Америки и самое большое пресноводное озеро на Земле.

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В сентябре 2015 года специалисты NASA провели пресс-конференцию, во время которой рассказали о том, что нашли свидетельства существования жидкой воды на поверхности Марса. Позже агентством было представлено анимационное видео, которое моделирует движение потоков воды на Красной планете.

По материалам: ZN.UA
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Тэги озеро Марс NASA
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