Ученые обнаружили на Марсе огромное море

Глубина замороженного водоема составляет примерно 80-170 метров.
Водоем располагается на западе равнины Утопия, он на 50-85% состоит из водного льда, смешанного с песком и газами, и располагается на глубине примерно 1-10 метров под поверхностью планеты. Глубина моря составляет около 80-170 метров.
По словам представителей агентства, обнаруженное море вмещает в себя столько же воды, как Озеро Верхнее - самое большое из Великих озер Северной Америки и самое большое пресноводное озеро на Земле.
В сентябре 2015 года специалисты NASA провели пресс-конференцию, во время которой рассказали о том, что нашли свидетельства существования жидкой воды на поверхности Марса. Позже агентством было представлено анимационное видео, которое моделирует движение потоков воды на Красной планете.ZN.UA