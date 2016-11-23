Ученые обнаружили на Марсе огромное море

Глубина замороженного водоема составляет примерно 80-170 метров.

На Марсе обнаружено гигантское озеро NASA

Исследователи NASA с помощью данных, полученных аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter, обнаружили следы существования огромного моря, состоящего из замороженной воды, которое располагается под поверхностью Марса , сообщается на сайте агентства

Водоем располагается на западе равнины Утопия, он на 50-85% состоит из водного льда, смешанного с песком и газами, и располагается на глубине примерно 1-10 метров под поверхностью планеты. Глубина моря составляет около 80-170 метров.

По словам представителей агентства, обнаруженное море вмещает в себя столько же воды, как Озеро Верхнее - самое большое из Великих озер Северной Америки и самое большое пресноводное озеро на Земле.

В сентябре 2015 года специалисты NASA провели пресс-конференцию, во время которой рассказали о том, что нашли свидетельства существования жидкой воды на поверхности Марса. Позже агентством было представлено анимационное видео, которое моделирует движение потоков воды на Красной планете.